Şehrimde Dört Hafta’da ikinci hafta tamamlandı

Samsun Atakum Belediyesi ile Özgecan Kadın Danışma Merkezi iş birliğinde kentte yaşamını sürdüren depremzede ailelere yönelik düzenlenen "Şehrimde Dört Hafta”, eğlenceli aktivitelerle devam ediyor.

Özgecan Kadın Danışma Merkezi ile Atakum Belediyesi iş birliğinde depremzede ailelere yönelik düzenlenen Şehrimde Dört Hafta projesinde ikinci hafta tamamlandı. Afet bölgesinden gelen vatandaşların, depremlerin etkilerini daha sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlamak ve yaşadıkları kente uyumlarına yardımcı olmak amacıyla başlatılan projede, birbirinden eğlenceli aktiviteler gerçekleştiriliyor.

20 anne, 6-12 yaş aralığında çocuklar ve eşlere yönelik hazırlanan programın, ilk etkinliği “Birlikte Eğleniyoruz” başlığı altında gerçekleştirildi. Katılımcılar, ”halat çekme”, ”çuval yarışı”, “mendil kapmaca”, “kaşıkla yumurta taşıma”, ”kukla atölyesi” gibi oyunların yer aldığı programda renkli görüntüler sergiledi.

Programda ikinci hafta, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nin atölyelerinde “Birlikte Çikolata Yapıyoruz” etkinliği, gerçekleştirildi. Minikler anneleriyle katıldıkları etkinlikte, ustalarından çikolata yapmanın inceliklerini öğrendiler. Hazırladıkları çikolataları kalıplara döken çocuklar, ardından rengârenk pasta malzemeleriyle süslediler. Eğlenceli anlar yaşayan minik ustalar, özenle hazırladıkları çikolataları afiyetle yediler.

Şehrimde Dört Hafta programı, ileri bir tarihte gerçekleştirilecek “Sanatla Buluşuyoruz Etkinliği” ile devam edecek. Tiyatro Sanatçısı Osman Doğan’ın Nasreddin Hoca’yı canlandıracağı interaktif tiyatro oyununda, katılımcıları eğlenceli anlar bekliyor. “Şehrimizi Tanıyoruz” başlığı altında düzenlenecek şehir turunda ise sırasıyla Özgecan Kadın Danışma Merkezi, Atakum Sahili, Amisos Tepesi, Bandırma Gemisi ve Oyuncak Müzesi ziyaret edilecek. Şehir turu, Ömer Halisdemir Parkı’nda sona erecek.