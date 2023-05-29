Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Samsunspor’un şampiyonluk kupası Tekkeköy’de meşalelerle karşılandı.

Coşkulu karşılama

Spor Toto 1’inci Lig’de şampiyon olan Samsunspor Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, yanlarında şampiyonluk kupası ile birlikte Tekkeköylü Şehzadeler taraftar grubunu ziyaret etti. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Hakan Süzer, Tekkeköylü Şehzadeler taraftar grubu lideri Mithat Temur ve takıma gönül veren taraftarlar şampiyonluk kupasını meşaleler yakarak coşku içinde karşıladı.

Taraftarlar ve protokol şampiyonluk kupası ile anı fotoğrafları çekildi. Ziyarette Süper Lig’de Samsunspor’a başarı dileyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Şehrimizin markası gururumuz Samsunsporumuzun şampiyonluk kupası taraftarlarımızla buluştu. Samsunspor sevdalıları ile bir kez daha şampiyonluk heyecanını yaşadık. 11 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükselen takımımız hepimizi çok mutlu etti. İnşallah bu başarısını Süper Lig’de yeni destanlar yazarak sürdüreceğine eminiz. Desteğimiz her zaman kırmızı beyazlı takımımızla birlikte” dedi.

Yoğun katılım

Samsunspor Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen ise her zaman yanlarında hissettikleri destekleri için Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’a ve Samsunspor’un vefakar taraftarına teşekkür etti. Ziyarette Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, Samsunspor Taraftar ve Taraftar Gruplarından Sorumlu Tonguç Ali Anıl, Şimşekler Taraftarlar Derneği Onursal Başkanı Volkan Altun, Şehzadeler Onursal Başkanı Cihan Kol, Söğütlübahçe Taraftar Grubu Başkanı Ümit İren, Aileler Platformu Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal, Şehzadeler Tribün Lideri Hikmet Şimşek de yer aldı.