Samsun’da ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’ etkinliği düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’ nedeniyle etkinlik düzenledi. Türkiye’de başarıyla uygulanan ’Sıfır Atık Hareketi’ ile çevre duyarlılığına dikkat çekilmesi amacıyla yapılan etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 6 yıl önce başlatılarak çevreye, doğaya ve ekonomiye yaptığı katkılarla uluslararası ödüllere layık görülen ’Sıfır Atık Hareketi’ başarıyla sürüyor. Dünyada büyük yankı uyandıran projeye ilgi artarken, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM), geçen yılki Genel Kurul toplantısında 105 ülkenin desteğiyle 30 Mart’ı ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’ ilan etmişti.

’Sıfır Atık’ vizyonunu kentte daha da yaygınlaştırmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sanat Merkezinde etkinlik düzenledi. Etkinlikte Atakum Anadolu Lisesi öğrencileri, evsel atıklardan yaptıkları sanatsal eserlerini, açtıkları Sıfır Atık Resim ve İş Sergisi’nde sergiledi. Farklı ve etkileyici çalışmalara imza atılan sergi, tüm katılımcılardan büyük ilgi gördü. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği interaktif tiyatro ise etkinliğe renk kattı. ’Sıfır Atık ve Çevre Bilinci’ temalı ’Öğrenciler Arası Öykü ve Dijital Afiş-Slogan Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

"Bir yılda 38 milyon ton atık"

Etkinlikte konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şenol Yıldız, verdiği istatistiklerle geri dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Dr. Yıldız, "Türkiye’de 12 ayda 38 milyon ton atık üretiliyor. Bu rakamın 2050 senesinde 50 milyon tona ulaşması bekleniyor. Şehrimizde günde bin ton, senede 350-400 bin ton atık toplanıyor. Kişi başı ise her gün 1 kilo çöp üretiyoruz. Toplanan atıkların sadece yüzde 2’si geri kazandırılabiliyor. Yüzde 98’ini depolamak zorunda kalıyoruz. İşte Sıfır Atık projesi burada devreye girerek büyük önem taşıyor. Evlerimizde mümkün olduğu kadar çöp çıkarmamalı, atıklar gruplarına göre ayrıştırılarak konteynerlere bırakılmalıdır. Bunun yanı sıra suyu, elektriği, doğal gazı da tasarruflu kullanmalıyız" dedi.

"Geri kazanım için önemli"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Metin Köksal, "’Sıfır Atık’ projesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve geri kazanımının sağlanması açıdan çok önemli bir projedir. Atıkların evlerde ayrıştırılmadan bertarafı, hem maliyet hem de enerji açısından ciddi kaynak kaybı yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya nüfusu giderek artarken tüketim de kaçınılmaz şekilde artmaktadır. Bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı çoğaltmakta, gezegenimizin dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu nedenle doğal kaynakların verimli kullanılması büyük önem taşımaktadır. ’Geçmişi Silemeyiz Ama Sıfır Atık ile Geleceği Çizebilir’ sloganı her şeyi özetlemektedir. Ödüle layık görülen öğrencilerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Atılan her adım çok önemli"

Bütün vatandaşları geri dönüşüm seferberliğine davet eden Samsun Büyükşehir Belediye Mustafa Demir, "Atık deyip geçmememiz gerekiyor. Atmış olduğumuz her adım gerçekten çok önemli. Mobil atık getirme merkezlerimiz ile geri dönüştüreceğimiz her şey ekonomiye katkı sağladığı gibi en büyük kazancı doğaya sağlıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan geri dönüşüme katkı vermelerini bekliyoruz. Çünkü daha sağlıklı bir çevre, toplumun bütün fertlerinin katılımıyla daha mümkün olacaktır. Ülkemiz, tüm çevre ve doğa koruma projelerinde de dünyaya örnek olmaktadır. Bunların başında ise ’Sıfır Atık Hareketi’ gelmektedir. Çevremizi ve doğamızı en güzel şekilde koruyarak, iklim değişikliğiyle mücadele noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Sıfır Atık etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Tevrat Kisbet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayır, Sosyal ve Kültürel İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, öğretmen ve öğrenciler katıldı.