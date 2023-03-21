Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 422 bini geçti

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2023 Şubat ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 422 bin 719 oldu.

TÜİK, motorlu kara taşıtları sayısını kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye’de şubat ayında 109 bin 19 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43’ünü otomobil, yüzde 33,7’sini motosiklet, yüzde 13,4’ünü kamyonet, yüzde 5,8’ini traktör, yüzde 2,8’ini kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Verilere göre TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında olan illerden Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 422 bin 719 oldu. Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 204 bin 16 oldu. Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 187 bin 386 oldu.