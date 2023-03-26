Samsun’da ihtiyaç sahiplerine iftarlık yemek ikram ediliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yemekler, iftar ve sahurda ekipler tarafından adreslerde teslim ediliyor.

Sosyal ve ekonomik açıdan dar gelirli vatandaşlara yardım elini uzatan Samsun Büyükşehir Belediyesi, evinde yemek pişirecek durumu olmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın çalışmasıyla tespit edilen gerçek ihtiyaç sahipleri için iftar ve sahur için yemek hazırlanıyor. Belediyeye ait Anakent Anonim Şirketi Yemek İşleme Merkezi mutfağında pişirilen yemekler iftar öncesinde servis araçlarıyla evlere dağıtılıyor, sahur öncesinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara kahvaltı paketleri ulaştırılıyor.

Sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yıl boyunca belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün 2 öğün sıcak yemek yardımı yapıyoruz. Ramazan ayında da bu çalışmamız devam ediyor. Gıda yardımlarımız, ekiplerimiz tarafından adreslerine ulaştırılıyor. Bu desteğimize ilaveten iftarda sıcak yemek, sahurda da kahvaltı servisi yapıyoruz. Gıda mühendislerimizin gözetiminde ve steril ortamda hazırlanan yemekleri vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüyoruz. Paylaşmak ve yardımlaşmak dinimizin emridir. Biz de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.