Samsun’a 675 bin çiçek dikilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, nisan ayı itibarıyla 675 bin çiçek dikerek şehri süsleyecek.

Kentte mevcut yeşil alanların korunup daha yeşil bir dokuya kavuşması için Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerce yürütülen çalışmalarla ağaçlandırma alanları, ana arterler, parklar ve bahçelerde düzenli olarak sulama, çim biçme, yabancı ot temizliği, gübreleme, ilaçlama, çapalama ve budama faaliyeti yapılıyor.

675 bin çiçek dikilecek

Ekipler tarafından son bir yılda 10 bin 20 adet ağacın budanması, 25 bin metrekare şekil budaması, 980 ağaca da form verilmesi çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca Atatürk Bulvarı Akıllı Kavşak çalışmalarında 13 adet kavşağın sulama sistemi tamamlanarak çalışır hale getirildi. Nisan ayı itibariyle de kente 675 bin adet farklı türde ve renkte çiçek dikerek Samsun’u çiçek bahçesine dönüştürecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, zaman içerisinde kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikme çalışması yapıyor. Bu kapsamda ise bin 10 adet ağaç dikmesi planlanıyor.

“Samsun’a sözümüz var”

Yeşil alanların korunması ve sayısının artırılması çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projeler ile şehrimizin çehresini değiştirirken, vatandaşlarımızın yaşadıkları şehirden mutlu olabilmeleri adına her geçen gün artan hizmet ağımız ile örnek bir belediyecilik anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce yeşil alanların ilaçlanması, çalı ve ağaç budaması ve temizlik gibi birçok çalışma yürütülüyor. Hedefimiz Samsun’a daha fazla yeşil alan kazandırmak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve çiçek gibi bir Samsun oluşturmak. Devam eden ve planlanan yatırımlarımızla yeni yeşil alanları kentimize kazandırıyoruz. Bizim Samsun’umuza sözümüz var. Bu kadim şehrin yeşilini koruyacak ve çoğaltacağız. Bunun için canla başla çalışıyor, Samsun’un yeşil vurgusunun ön plana çıktığı alanlar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.