Son Dakika
Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
SAMSUN'UN BAFRA İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN BİSİKLETLE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI.
SAMSUN 28.03.2023, 15:45
Samsun’un Bafra ilçesinde yaya geçidinden bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Fermide T. idaresindeki 06 AGL 812 plakalı otomobil, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmekte olan 5 yaşındaki Ö.F.K.’ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.