Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde yaya geçidinden bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Fermide T. idaresindeki 06 AGL 812 plakalı otomobil, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmekte olan 5 yaşındaki Ö.F.K.’ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.