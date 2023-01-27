Konteyner evden buzdolabı çalan ikinci şüpheli de yakalandı

Samsun’da konteyner eve girerek arkadaşları ile buzdolabı çaldığı iddia edilen ikinci şüpheli de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş konteyner eve girerek buradan buzdolabı çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını H.T., İ.S. ve G.A.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, H.T.’yi 2 gün önce yakalayarak gözaltına aldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın firari şüphelisi İ.S. de Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.