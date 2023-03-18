Kavak’ta Çanakkale Zaferi etkinliği

18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla Kavak Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte ’Çanakkale’ temalı birçok eser görücüye çıktı.

18 Mart Çanakkale Zaferi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Gençlik Merkezi atölyelerinde eğitim alan öğrencilerin yaptığı ahşap yakma, takı tasarımı, resim ve rölyef çalışmaları sergilendi. Programda müzik kulübünde eğitim alan öğrenciler de çeşitli türküler seslendirdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Deniz Konak, "Çanakkale Geçilmez" temalı serginin bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacağını belirterek tüm vatandaşları ziyaret etmeye davet etti. Müdür Konak, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kavak Gençlik Merkezimizde resim sergimize ve merkezimiz öğreticileri ile yaptığımız müzik dinletimize gelen tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunarım. Resim sergimiz bir hafta boyunca merkezimizde devam edecek. Tüm Kavak halkını ve öğrencilerimizi eserleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

Etkinliğe ayrıca Kavak Belediye Başkan Vekili Abdullah Öksüz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Abanoz, Kavak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü Ahmet Çağdaş ile Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy katıldı.