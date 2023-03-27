Kadınlar 1.Ligi’ne yükselen takımlar Samsun’da belli oldu

Samsun’un ev sahipliği yaptığı Kadınlar Voleybol 2. Lig Final Grup müsabakaları tamamlandı. Oynanan maçlar sonunda Zeren Spor, Fethiye Lokman Hekim Zirve Spor, Sultan Spor ve İmamoğlu Belediyesi, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ne yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen 2. Lig Kadınlar Final Etabı sona erdi. Karşılaşmalar öncesinde 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan maçlar sonuncunda 1. grubu ilk iki sırada tamamlayan Zeren Spor ile Fethiye Lokman Hekim Zirve Spor, ikinci grupta ilk 2 sırayı alan Sultan Spor ile İmamoğlu Belediyesi takımları, 2023-2024 voleybol sezonunda Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen madalya ve kupa töreninde; 1. Grup birincisi Zeren Spor takımına madalyalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, kupasını ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. 1. Grup ikincisi olan Fethiye Lokman Hekim Zirve Spor takımına madalyalarını TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, kupasını ise Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci takdim etti.

2. Grup birincisi Sultan Spor takımına kupa ve madalyalarını TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu takdim etti. 2. Grup ikincisi İmamoğlu Belediyesi takımına madalyalarını İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, kupasını ise TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu verdi. Karşılaşmaların sonrasında Samsun Bölgesi Ulusal Hakemlerinden Nurad Özben Kırca’nın 2021-2022 sezonunda faal hakemlik kariyerinin sona ermesi nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ plaket vererek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.