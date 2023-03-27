İlkadım, Karadeniz Bölge Şampiyonu

İlkadım Belediyesi Basketbol Kulübü, Karadeniz Bölge Şampiyonu oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yurtiçi Faaliyetleri kapsamında Tokat’ta düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2022-2023 Sezonu U16 Erkekler Bölge Şampiyonası’na katılan İlkadım Belediyesi Basketbol Kulübü, Karadeniz Bölge Şampiyonu oldu.

8 takımın iki grup halinde lig usulü mücadele ettiği Şampiyonada, Anadolu Şampiyonasının biletini alabilmek için kıyasıya mücadelelin yaşandığı müsabakalarda İlkadım Belediyesi U16 Basketbol Takımı, grubunda Giresunspor’u 73 -67, Orduspor’u da 84-29 yenerek Karadeniz Bölge Şampiyonluğunu elde etti. Alınan sonuçla İlkadımlı basketbolcular Anadolu Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Turnuvada elde edilen başarıyı değerlendiren Niyazi Arda Aslankaya, Furkan Düzen ve Erdem Işık, “Takım olarak şampiyonadan en iyi sonuçla dönmek için kenetlendik. Büyük emekler vererek şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Şimdi hedefimiz Anadolu Şampiyonası’nda, şampiyon olmak. Bunun için tüm sporcularımızla birlikte gönül birlikteliği yaptık ve başarıya kenetlendik. Başkanımız Necattin Demirtaş’ın spor kulübümüze, bizlere büyük desteği var. İlçemizi en iyi şekilde temsil edebilmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandılar.

Başkan Demirtaş: “Alınan başarılar spora verdiğimiz değerin karşılığı niteliğindedir”

Başarılı sporcuları kutlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Gerçekten güzel, heyecan dolu müsabakalara olduğunu duyduk. Tabii ki her başarının arkasından da iyi çalışmak geliyor. İlkadım Belediyesi Spor Kulübünü ulaştığı başarılar spora verdiğimiz değerin adeta karşılığı niteliğindedir. Bu manada şampiyonada sporcularımızın anne ve babaları başta olmak üzere emek veren hocalarınıza da çok teşekkür ediyorum. İnancı, başarıyla taçlandıran tüm sporcularımız da kutluyorum. Önümüzdeki süreçte ilçemizi Anadolu Şampiyonası’nda temsil edecek olan gençlerimize güveniyoruz” dedi.