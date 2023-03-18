Hurma fiyatları 100 ile 250 TL arasında

Samsun’da hurma fiyatları 100 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

Ramazan ayına kısa bir süre kala Samsun’da hurma fiyatları netlik kazandı. Hurmalar kalite ve boyutuna göre ücretlendiriliyor. Samsun’da en ucuz hurma 100 liradan, en pahalı hurma ise 250 liradan satılıyor.

Afaki bir artış yok

Vatandaşların genelde fiyatı 200 TL olan büyük boya yakın Medine ve Kudüs hurmalarına ilgi duyduğuna değinen esnaf Salih Özdemir, “Hurma fiyatları geçen seneye göre fazla değişmedi. Maliyetler artsa da döviz çok yükselmediği için afaki bir artış yaşanmadı. Geçen sene de en düşük hurmanın kilosu 100 TL’ydi, bu sene de 100 TL’ye hurma var. Güncel fiyatlara bakarsak en büyük boy Medine mebrum hurması 250 TL, Kudüs hurmasının da büyük boyu 250 TL. Sugay hurma dediğimiz şeker hastalarının tükettiği hurmanın kilosu 180 TL. Hudri hurmasının kilosu da kalitesine göre 100-150 TL arasında değişiyor. Vatandaşımız genelde fiyatı 200 TL’ye geçmeyen hurmaları tercih ediyor” dedi.