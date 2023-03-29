Hem öğrenip hem kazanıyorlar

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı tesislerde düzenlenen kurslar kadınların hayatına yön veriyor. Kurslara katılarak eğitim alanlar hem aile ekonomilerine katkı sunuyor hem de kendi ayaklarının üzerinde duruyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kadınların hayatın her alanında aktif rol almalarını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetler ve kurslardan faydalanan kadınlar, çeşitli el sanatlarını öğrenip, ürettikleri ürünlerini maddi kazanca dönüştürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadıköy Aile Yaşam Merkezi (Paşa Konakları), Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi, Amisos Aile Yaşam Merkezi ve Millet Bahçesi Hanımlar Lokali’nde gerçekleştirilen kurslara katılan ve çoğunluğu ev hanımı olan kadınlar, hem aile ekonomilerine katkı sunuyor hem de kendi ayaklarının üzerinde duruyor.

“Her çalışmaya ayrıca hassasiyet gösteriyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 52 branşta düzenlenen kurslara 4 bin 436 kadının katıldığını belirterek, “Merkezlerimizde düzenlenen kurslarda nitelikli eğitimler verdik. Ayrıca 7 bin 600 kadınımızla gezi, etkinlik ve konferans programlarında bir araya geldik. Aile Yaşam Merkezi projelerimize çok önem veriyoruz. Kursiyerlerimizin çoğunluğu ev hanımlarından oluşuyor. Ev hanımlarımız kurslara katılarak hem sosyalleşmiş oluyor hem de aldıkları eğitimi üretime dönüştürerek maddi kazanım elde ediyor. Yeni projelerimizle birlikte kentimizde aile yaşam merkezlerimizin sayısını artırıyoruz. Biri İlkadım ve diğeri Atakum ilçemizde olmak üzere iki aile yaşam merkezi daha yapacağız. Kadınlarımız için yaptığımız her çalışmaya ayrıca hassasiyet gösteriyoruz” dedi.