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Hakkında 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun’un Bafra ilçesinde ’dolandırıcılık’ suçundan 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
SAMSUN 02.02.2023, 21:18
Samsun’un Bafra ilçesinde ’dolandırıcılık’ suçundan 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ’dolandırıcılık’ suçundan 11 yıl 52 gün hapis cezası bulunan C.Ş.(24), Altınkaya Mahallesi’nde yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.