Down sendromlu çocuklar Kuş Cenneti’ni gezdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, down sendromlu çocuklar için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti gezisi düzenledi.

Öğrenme güçlüğü yaşayan 0-6 yaş grubu down sendromlu çocukların eğitim ihtiyacını karşılayarak ve düzenlenen etkinliklerle toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, ‘Özel Eğitim İçin Sosyal Ortaklık Projesi’ni başarıyla sürdürüyor. Projede Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down-ÇED) iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, evde eğitim hizmetinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle çocukların sosyalleşmelerine katkı veriyor.

Down Sendromlu çocukların Samsun’u tanımaları için Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kızılırmak Destası Kuş Cenneti gezisi düzenledi. Türkiye’nin en büyük deltalarından birisi olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne alınan doğal sulak alanı aileleriyle birlikte gezen çocuklar, yaban hayatıyla ilgili bilgi aldı. Şehir merkezine 30 km uzaklıkta bulunan, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası’nda yer alan ilkbaharla birlikte tabanı suyla ve yapraklarla kaplanan Galeriç Subasar Ormanları ile doğada özgürce dolaşan yılkı atları yakından gören down sendromlu çocuklar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırları içerisinde yer alarak Türkiye’deki 420 kuş türünden 340’ına ev sahipliği yapan 56 bin hektarlık alana sahip deltayı, rehber eşliğinde gezen çocuklar, gölleri, kumulları, yüzer adaları, sazlıkları tarım alanları gibi kuş cennetinin zengin ekosistemini inceledi. Ayrıca kuş gözlem kulelerine teleskoplarla deltayı izleyen çocuklar farklı kuş türlerini görmenin mutluluğunu yaşadı. Eğlenceli geçen gezide yönetim ve ziyaretçi merkezini de ziyaret eden çocuklar, molanın ardından yaban hayatı turuna devam etti. Leylek Ormanı’nda hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, yaralı halde bulunup belediye tarafından tedavi edilerek tekrar doğaya salınan bahri cinsi ördek ile angut, şahin, kara leylek, balıkçıl ve kuğuları da gördü.

"Down Sendromlu çocuklarımız için etkinliklerimiz sürecek”

Özel eğitime gereksinim duyan çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerin süreceğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Down sendromlu çocuklarımızın eğitim öğrenimlerine devam edebilmeleri, yadsınamaz bir gerçektir. Biz de belediye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak çeşitli etkinlikler düzenleniyoruz. Aileleriyle birlikte çocuklarımızı misafir eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, kuş cennetini gezdirdi. Sosyalleşmeleri ve bilgi birikimlerini artırmaları açısından son derece faydalı bir gezi oldu. Çocuklarımız ile ve anne babalarının yanında olmayı sürdürerek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.