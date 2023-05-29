Doğan: “Milletimiz bizi yalnız bırakmadı”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletimiz bir kez daha güven ve istikrardan yana oyunu kullanmıştır. Milletimiz sağ olsun yine bizi yalnız bırakmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesi Samsun Çarşamba’da büyük coşkuyla kutlandı. Ellerinde Türk bayrakları ile Çarşamba sokaklarını dolduran vatandaşlar, araç konvoyları ile seçim sonuçlarını kutladı. Çarşamba Belediye Meydanı’nda büyük bir kalabalığa konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Seçim sonuçları gösteriyor ki milletimiz güven ve istikrardan yana oyunu kullanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye Yüzyılı başlıyor” diye konuştu.

“Milletimiz bizi yalnız bırakmadı”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “28 Mayıs’ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde milletimiz bir kez daha güven ve istikrardan yana oyunu kullanmıştır. Aziz milletimizin teveccühü ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yeniden seçilmiştir. Doğru zaman, doğru adam ile Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını açtık. Rabb’im ülkemize ve milletimize hayırlı eylesin. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 21 yıldır milletimiz bize emanetti, 28 Mayıs seçimlerinde biz milletimize emanettik. Milletimiz sağ olsun yine bizi yalnız bırakmadı. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye’nin adımlarını atmaya devam ediyoruz. Dışa bağımlı olmaktan kurtulan, kendi İHA’sını, SİHA’sını üreten bir hale geldik. Yerli otomobilimiz TOGG yollarda, Karadeniz gazımızı da çıkarıyoruz. Biz 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde; bu aziz millet, aziz devletimiz için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah daha da güzel başarılara imza atacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen, bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza, Cumhur İttifakı üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.