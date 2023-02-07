Depremle ilgili provokatif paylaşıma soruşturma

Samsun’un Bafra ilçesinde depremle ilgili provokatif paylaşım yaptığı ileri sürülen bir kişi hakkında daha soruşturma başlatıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya üzerinden provakatif amaçlı paylaşımda bulunanları yakın takibe aldı. Polis dün O.Y. isimli şahsın ifadesini aldı. Bugün de provakatif amaçlı paylaşımda bulunduğu iddia edilen A.Ö. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

"Gerekli işlemler yapılacak"

Bafra İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, provokatif amaçlı paylaşım yapanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.