Çarşamba’da Ramazan öncesi denetim

Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi ilçedeki denetimlerine hız kazandırdı. Ekipler; market, kasap ve fırınlarda denetimlerini sürdürüyor.

Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçede rutin aralıklarla devam ettikleri denetimlerini arttırdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen denetimlerde ekipler; ilçede bulunan fırın, kasap, market gibi işletmelerde incelemelerde bulundu. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Halkımızın sağlığını ve haklarını korumak için sahadayız” dedi.

Yapılan denetimlere dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; ilçemizde halkımızın sağlığı için market, kasap ve ekmek fırınlarında denetimler gerçekleştirdi. Kasap faaliyeti gösteren iş yerlerinin et işleme tezgahları, etlerin rengi, kokusu muhafaza şartları, mühür kontrolü, genel temizlik ve hijyen denetimi; ekmek fırınlarında gramaj, fiyat tarifesi ve hijyen denetimi yapıldı. İlçemizdeki marketlerde rutin olarak ürünlerin son tüketim tarihi ve fahiş fiyat kontrollerini de sürdürüyoruz. Ramazan ayı öncesi denetimlerimize hız vermiş olduk. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için sahadayız” diye konuştu.