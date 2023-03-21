Canik’te camiler Ramazan’a hazır

Canik Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rahmet ve bereketin müjdecisi Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde bulunan tüm camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların Ramazan ayında sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için ilçede bulunan tüm camilerde temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, camileri ilçe halkı için hazır hale getirdi.

Camiler özenle temizlendi

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmalarla on bir ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşların hijyenik ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirmeleri adına ilçede bulunan tüm camilerde temizlik çalışmalarını tamamladı. Ekipler, ilçe genelinde bulunan camileri vatandaşlar için özenle temizledi.