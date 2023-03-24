Başkanı Kılıç: "Yaralı birlikte saracağız"

Ramazan ayının ilk iftarını deprem bölgesinden gelerek Terme’ye yerleştirilen aile ile birlikte açan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Yaralı birlikte saracağız" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Terme’ye yerleştirilen depremzede aileleri yalnız bırakmıyor. Başkan Kılıç, ilk iftarını Kahramanmaraşlı Şahin ailesi ile birlikte yaptı. Aile üyeleriyle tek tek sohbet eden Kılıç, daha sonra Ramazan’ın ilk orucunu Şahin ailesiyle birlikte açtı.

"Yaralı birlikte saracağız"

Yaraların hep birlikte sarılacağına dikkat çeken Başkan Kılıç, "Ülkemiz tarihin en büyük afetlerinden biri ile yüzleşti, çok büyük yıkımlar oldu. Büyük acılar duyduk ama çok şükür bugün burada Ramazan’ın ilk gününde orucumuzu hep birlikte açıyoruz. Ramazan’ın ilk gününde iftarda buluşmanın mutluğunu yaşıyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" diye konuştu.

"Her zaman yanlarındayız "

Başkan Kılıç, "Bu yıl da Ramazan ayı boyunca ilçemiz genelinde evde yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza engellilerimize iftarlarda sıcak yemek temin etmeye devam ediyoruz. Her zaman sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin gereği olarak hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ettik ve devam edeceğiz" şeklinde konuştu.