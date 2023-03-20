Başkan Togar: “İlçemizden 4 ismin milletvekilliğine talip olması bizleri gururlandırıyor”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizin içinden yetişen dört kardeşimiz millete hizmet yolunda 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde milletvekili aday adaylıklarını açıkladılar. Bugün ilçemiz adına büyük bir gurura şahitlik ediyoruz” dedi.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi Tekkeköy’den 4 milletvekili aday adayı AK Parti’ye başvurularını yaptı. AK Parti milletvekili aday adayları Muhammet Üstün, Emrah Baştan, Serhat Erail ve Ömer Naci Yılmaz, bugün AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen tanıtım toplantısı ile göreve talip olduklarını bir kez daha vurguladı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, parti teşkilatı ve vatandaşların katıldığı toplantı büyük ilgiyle karşılandı.

Konuşmasında yaklaşan seçimlerin çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Togar, “Cumhur İttifakı bu ülkeyi daha ileriye götürmek ve çok daha ufuklar açmak için milletin önüne bir vaat koyuyor, Millet İttifakı diye adlandırdığımız ittifak ise eski Türkiye’yi vaat ediyor. Sadece bu kelimeler bile yeterli aslında. Birisi sana eskiyi vaat ediyor, birisi daha yeniyi, daha iyiyi vaat ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürümenin, AK Parti’nin bir ferdi olarak millete hizmet etmenin bir onur olduğunu belirten Başkan Togar, ilçeden 4 milletvekili aday adayının çıkarak bu onura talip olmasıyla büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Togar, “Bugün bizi gururlandıran 4 evladımız var. Hiçbirisinin o listelerde 1’le 80 arası veya 1’le 180 arası nerede olurum kaygısı yok. Karınca misali bu zor günlerde yerimiz belli olsun, adresimiz belli olsun bir duruş sergileyelim, bu ülke için çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için biz de mücadele edelim istiyorlar. Bizi ve ilçemizi gururlandırıyorlar” diye konuştu.

Adayların her birine çıktıkları yolda başarılar dileyen Togar, “Adaylığıyla büyük memnuniyet duyduğum birlikte yol yürüdüğümüz Belediyemizin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü yapan Muhammet Üstün, belediye meclisi üyeliğimizde ve partimizde görevlerde bulunan Emrah Baştan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Serhat Erail ve Samsun Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yapan Ömer Naci Yılmaz, her biri birbirinden değerli isimler. Birlikte dava ve yol arkadaşlığı yaptığımız bu kardeşlerimizin hizmet yolunda Rabbim yar ve yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.

AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da, “Tekkeköy’ün AK Parti’nin ak gönüllü insanları herkes burada. Tekkeköyü’müzden 4 arkadaşımız bizde bu davanın içinde varız diyerek bizleri gururlandırarak aday adayı oldu. Hepsi bizim ilçemizin evlatları. Allah çıkmış oldukları yolda hayırlısını nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Adayların söz alarak kendilerini tanıttıkları toplantı alkışlarla son buldu.