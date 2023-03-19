Başkan Sandıkçı: “Kampüsümüzde öğrenciler bilim ve teknoloji alanında yeni ufuklara yelken açacaklar”

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Uygulama Sınavı’na katılan öğrencilerin sınav heyecanına ortak oldu. Başkan Sandıkçı bu kampüs ile öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini ileri derece geliştireceklerini söyledi.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Başkan İbrahim Sandıkçı, sınav öncesinde öğrenci ve aileleri ile bir araya gelerek sohbet etti, başarı dileklerinde bulundu. Başkan İbrahim Sandıkçı, kampüsün uygulama sınavını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, burada özel olarak hazırlanan atölyeler, laboratuvar ve keşif alanlarında uygulamalı bir şekilde eğitim alacağını söyledi.

"Kampüsümüzde öğrenciler bilim ve teknoloji alanında yeni ufuklara yelken açacaklar"

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde öğrencilerin alanında uzman eğitmenler eşliğinde özel olarak oluşturulan atölyelerde eğitim alacağını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kampüsü ilçemize kazandırmanın ve öğrencilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Canik Belediyesi olarak böylesine önemli bir projeyi ilçemize kazandırmış olmamız ve çocuklarımızı T3 Vakfı ile birlikte bilim ve teknoloji alanında eğitim almaya yönlendirmemiz bizlere gurur veriyor. Uygulama sınavında öğrencilerimiz proje temasına uygun birbirinden farklı araçlar tasarlamışlar. Şunu bir kez daha gördük ki çocuklarımız doğru yönlendirildiklerinde çok güzel şeyler üretebiliyorlar. Öğrencilerimizin Canik Keşif Kampüsümüze yoğun bir ilgilisi var. Burada öğrencilerimiz bilim ve teknoloji alanında yeni ufuklara yelken açacaklar. Öğrencilerimiz, kampüste alanında uzman eğitmelerimiz eşliğinde alacakları eğitimlerle teknolojiyi ürüten ve geliştiren bireyler olarak yetişecekler. Öğrendikleri bilgilerle milli teknoloji hamlesinin bir neferi olarak, yerli teknoloji üretimine katkıda bulunacaklar. Öğrencilerimiz, her biri özel konseptte dizayn edilen atölyelerimizde, laboratuvar ve keşif alanlarımızda kendileri için hazırlanan eğitim müfredatı çerçevesinde eğitimlerini sürdürecekler” dedi.

Öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Uygulama Sınavı’nda katılan öğrenciler, ‘Afet Sonrası Arama Kurtarma Çalışmalarında Kullanılacak Araç Tasarımı’ sınav teması çerçevesinde kendilerine verilen malzemelerden belirlenen süre içerisinde sınav temasında uygun bir şekilde kendi araçlarını tasarladılar. Öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini sergilediği sınavda birçok farklı araç projesi ortaya çıktı.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Uygulama Sınavı’na başarıyla tamamlayan öğrenciler, Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan kampüste özel olarak oluşturulan açık ve kapalı deney laboratuvarlarında, 8 farklı atölyede ve keşif alanlarında 2 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde eğitim almaya hak kazanacak. Öğrencilere, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 Vakfı) alanında uzman eğitmenleri tarafından bilim ve teknoloji alanı başta olmak birçok farklı eğitim alanında özel olarak hazırlanan eğitim müfredatı çerçevesinde eğitimler düzenlenecek.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya gerçekleştirdiği ziyaret programında T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam ve T3 Vakfı İşletmeler Koordinatörü Muhammet Saymaz eşlik etti.