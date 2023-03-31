Başkan Sandıkçı: “İdealimiz, ömürlük projeleri halkımızın hizmetine sunmaya devam etmektir”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İdealimiz, emin adımlarla ilerlemeyi sürdürerek ilçemizi geleceğe hazırlamak, ömürlük projeleri halkımızın hizmetine sunmaya devam etmektir” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki muhtarlarla iftar programında bir araya geldi. İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıldığını ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimiz ile birlikte ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımızı tespit ediyor, kendilerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirliyoruz. Her neye ihtiyaçları varsa hazırlayıp kendilerine teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Canik’ten deprem bölgesinde iftar ve sahur yemeği

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlere yönelik desteklerin devam ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Hepimizi derinden yaralayan depremlerin ardından hiç vakit kaybetmeden harekete geçtik. Şu anda deprem bölgelerine yönelik yardımlarımızı koordineli bir şekilde ulaştırmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş’a kurduğumuz iftar çadırımızda günlük 1000 depremzede kardeşimize iftar ve sahur yemeği veriyoruz. İftar çadırımız halen bölgede depremzede vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Birçok kez bölgeye giderek ihtiyaç durumunu belirleyip, depremzede vatandaşlarımızın taleplerini alarak yardımları koordine ettik” diye konuştu.

“İdealimiz, ömürlük projeleri halkımızın hizmetine sunmaya devam etmektir”

“İdealimiz, emin adımlarla ilerlemeyi sürdürerek ilçemizi geleceğe hazırlamak, ömürlük projeleri halkımızın hizmetine sunmaya devam etmektir” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı ilçede her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla, kazandırılan sosyal donatı alanlarıyla eğitim, kültür, sanat ve sporda büyük atılımlar yapan, her alanda farkını ortaya koyan bir ilçeyiz. Tüm vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ilçemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

Kaşyayla Muhtarı Altuntaş’ın adı yaşatılacak

Başkan İbrahim Sandıkçı programda, kısa bir süre önce hayata veda eden Kaşyayla Mahalle Muhtarı Şakir Altuntaş’ın adının bir sokağa verilerek ilçede yaşatılmaya devam edeceğini açıkladı.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.