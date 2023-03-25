Başkan Sandıkçı: “Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ayı olan mübarek Ramazan ayında da deprem bölgesinde çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Kahramanmaraş’ta kurduğumuz gönül soframızda depremzede kardeşlerimizle buluşuyoruz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta Canik Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında depremden etkilenen vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Kahramanmaraş’ta afetzede vatandaşları kaldıkları çadırlarda ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, kırsal mahallelerde depremzede çocuklara yönelik düzenlenen psikososyal destek çalışmalarına katıldı. Çocuklarla oyunlar oynayan Başkan İbrahim Sandıkçı, onlarla atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Bölgede Türk Kızılay tarafından oluşturulan yaşam alanını ziyaret eden Başkan Sandıkçı, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesine kurulan iftar çadırında depremzedelerle bir araya geldi. Ocağın başına geçen, depremden etkilenen vatandaşlara iftar yemeği ikram eden Başkan İbrahim Sandıkçı, onlarla birlikte iftar yaptı. Afetzede vatandaşlarla yakından ilgilenen, kaldıkları çadırlarda onları ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, talepleri dinledi. Başkan İbrahim Sandıkçı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürüm Zahit Köseoğlu katıldı.

Başkan Sandıkçı’dan çocuklara hediye

Canik Belediyesi ve Samsun Genç İHH koordinesinde Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde ve kırsal mahallelerinde depremzede çocuklar için düzenlenen psikososyal destek çalışmalarına katılan Başkan İbrahim Sandıkçı, depremden etkilenen çocuklarla tek tek ilgilendi. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında çocuklara birlikte oyunlar oynayan, atölye çalışmaları gerçekleştiren Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara hediyeler verdi. Başkan Sandıkçı, etkinlik sonunda çocuklara ikramlarda bulundu.

Vali Dağlı’dan Canik Belediyesi İftar Çadırı’na ziyaret

Afet bölgesinde koordinasyonu sağlamak için Kahramanmaraş’ta görevini sürdüren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Canik Belediyesi İftar Çadırı’nı ziyaret etti. İftar çadırında ve deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Gönül soframızda depremzede kardeşlerimizle buluşuyoruz"

Depremzede vatandaşlara ikram edilen yemeklerin büyük bir özenle hazırlandığı ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ayı olan mübarek Ramazan ayında da deprem bölgesinde çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Kahramanmaraş’ta kurduğumuz gönül soframızda depremzede kardeşlerimizle buluşuyoruz. Bölgede kurduğumuz üç ayrı çadırımızda depremden etkilenen vatandaşlarımıza iftar ve sahur yemeği ikram ediyoruz. Yemeklerimizi büyük bir özenle hazırlayıp ikram etmek için hazır hale getiriyoruz. Kardeşlerimiz iftar çadırlarımızda oruçlarını açabildiği gibi, kaplarıyla yemek de alabiliyor. Rabb’im tutmuş olduğumuz oruçlarımızı ve yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etsin. Allah’ın izniyle bu zorlu günleri devlet millet el ele atlatacağız" diye konuştu.

Deprem bölgesinde terapi çalışmaları gerçekleştiriliyor

Deprem bölgesinde depremzede çocuklara ve vatandaşlara yönelik psikososyal destek çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Sandıkçı, "Psikososyal destek ekibimiz belirlediğimiz program dâhilinde Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimiz depremden etkilenen vatandaşlar ve çocuklarımızla bir araya gelerek terapi çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştiriyor. Deprem bölgesinde çocuklarımız için atölyeler oluşturuyoruz. Bu atölyelerde depremzede çocuklarımız için pek çok kültürel ve sanatsal faaliyetler ve etkinlikler düzenliyoruz. Onların yüzünde tebessüm olmaya çalışıyor, keyifli bir Ramazan ayı geçirmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.