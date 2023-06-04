Başkan Özdemir: “Spor ve sporculara destek olmayı sürdüreceğiz”

Samsun’un Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki mevcut spor alanlarını geliştirmek ve yenilerini kazandırmak adına çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Dün olduğu gibi bugün de spor ve sporculara desteğimiz devam edecek” dedi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdür İsmail Feyzullah Dereci ve beraberindekiler, inşası devam eden ve yapılacak olan spor tesisleri ile yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunmak, yerinde görmek ve inceleme yapmak üzere Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdür İsmail Feyzullah Dereci, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Havza’da inşası devam eden yarı olimpik yüzme havuzu, yapımı tamamlanan 4 adet sentetik çim saha ile hayata geçirilmesi planlanan diğer sportif yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, ilçedeki her türlü spora yönelik yatırımı ve çalışmayı yakından takip ettiğini belirterek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e spor faaliyetlerine ve sporculara vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise mevcut spor alanlarını geliştirmek ve yenilerini kazandırmak adına çalıştıklarını söyledi. Başkan Özdemir, “İlçemiz için yapılacak her şeyde işbirliğine açığız. Dün olduğu gibi bugün de spor ve sporculara desteğimiz devam edecek. İlçemizdeki mevcut spor alanlarını geliştirmek ve yenilerini kazandırmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Yapmış olduğumuz girişimler neticesinde ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu inşaatımız başladı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca 4 adet sentetik çim saha kazandırdık. Havzalı halkımız özellikle gençlerimizin spora yönelmesi ve kötü alışkanlıklar ile mücadelede bu tesisler elimiz güçlendirecek” dedi.