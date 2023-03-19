Başkan Kılıç: “İlçemizde depreme dayanıklı yapı stokları oluşturulacak”

Samsun’un Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede depreme risklerine karşı çalışma başlattıklarını belirterek, “Depreme dayanıklı yapı stoklarının oluşturulması, jeolojik etkilerin azaltılması ve olması muhtemel bir afet öncesi alınacak tedbirler ile ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçenin depreme hazırlıklı bir kent haline getirilmesi için çalışma başlattı. Terme Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve ilçede faaliyet gösteren inşaat sektörü temsilcisi mimarlar, mühendisler ve müteahhitlerle bir araya gelen Başkan Kılıç, depreme dayanıklı yapı stoklarının oluşturulması, jeolojik etkilerin azaltılması ve olması muhtemel bir afet öncesi alınacak tedbirler ile ilgili konuları masaya yatırdı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Deprem felaketi ile bu gerçekle bir kez daha yüzleştik, acil tedbir almamız gerektiğini gördük, ben ve ekip arkadaşlarımda bu tedbirler ilgili çalışmalar yürütmeye başlattık. Depreme dayanıklı yapı stoklarının oluşturulması, jeolojik etkilerin azaltılması ve olabilecek bir afet öncesi alınacak tedbirler ile ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Buna sektör temsilcilerini de dahil ederek, onların önerilerini ve fikirlerini de almak istedik. İlçemiz sulak bir alanda kurulu bunun için alınacak tedbirler, mevcut yapılar ile tedbirler hepsini değerlendireceğiz. Bu ön bir çalışma toplantısı oldu. Birkaç kez daha bir araya gelerek, çıkan sonuçta alacağımız kararları meclisimizin onayına sunacağız. Bizler tedbiri alıp, takdiri Allah’a bırakacağız. Bu anlamda hazırlıklı olmalıyız. Allah’ım elbette böylesine kötü bir felaketi bize yaşatmasın ama belediye olarak gerekli önlemlerimizi alarak, olabilecek bir depremde oluşabilecek hasarı en aza indirmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.