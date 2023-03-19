Başkan Demirtaş: “Türk sanatlarını yaşatmaya devam edeceğiz”

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türk-İslam medeniyetinin önemli sanatlarını Türk-İslam Sanat Merkezi’nde yaşatmaya devam ettirdiklerini söyledi.

İlkadım Belediyesi’nin Selahiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde uygulamaya geçirdiği sanat merkezi olarak hizmet sunan sosyal, kültürel ve akademik faaliyetler gerçekleştiği Türk-İslam Sanat Merkezi’nde İslamiyet’ten bu yana Türk tarihinin önemini genç nesillere aktarılıyor. Haftanın 6 günü kapılarını açık tutan tesisi ziyaret eden Canik Tevfik İleri Ortaokulu öğrencileri hem öğrendiler hem de güzel vakit geçirdiler. 65 kişiden oluşan grup ebru, hüsn-ü hat, tezhip, kaligrafi ve ney gibi sanat dallarında alanında uzman eğitmenler tarafından örneklerle öğrencilere uygulama olarak aktarıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bu merkezde Türk sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, “Merkezimiz atalarımızın Türk-İslam sanatı diye üretmiş oldukları bütün sanatların aynı anda görülebileceği müze görüntüsünde bir mekan oluşturuyor. Bu mekanda 7’den 70’e herkes Türk-İslam tarihi içerisindeki sanatsal anlamdaki o güzellikleri keşfetmenin yanı sıra uygulama imkanı da bulabiliyor. Ecdada vefa niteliğinde olan merkezimiz ile akıp geçen zamanın içerisine damgamızı vuruyoruz. Ayrıca sanat kursları düzenleyerek bu alanın akademisyenler, sanatçılar ve sanat severler için de adeta bir eğitim külliyesi olarak hizmet sunuyoruz. Merkezimiz sadece eğitim vermekle kalmayıp bugün birçok kurumlara usta öğretici anlamında istihdam sağlamış durumda. Burada yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz ilçemizde özel atölyelerde, okullarda ebru, hat gibi atölyeleri şehrimizin değişik ilçelerde kurulmasına öncülük etmişlerdir. Bu manada Samsun’un kalbi olan İlkadım’da geleneksel Türk sanatlarını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.