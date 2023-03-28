Balıkçılar bu Ramazan’da bayram ediyor
KİLOSU 40 İLA 300 TL ARASINDA DEĞİŞEN BALIK FİYATLARI HER VATANDAŞIN BÜTÇESİNE HİTAP EDİYOR. SOFRALARINI PROTEİN İLE GÜÇLENDİRMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR KIRMIZI VE BEYAZ ET YERİNE MALİYETİ DAHA UYGUN OLAN BALIĞA YÖNELİYOR. SAMSUNLU BALIKÇILAR, VATANDAŞLARIN DAHA ÖNCE OLMADIĞI KADAR RAMAZAN AYINDA BALIĞA RAĞBET GÖSTERDİĞİNİ İFADE ETTİLER. BALIKÇILAR SATIŞLARDAN MEMNUN OLURKEN, VATANDAŞLAR İSE FİYATLARIN ÖZELLİKLE KARADENİZ’DE DAHA UYGUN OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER.
SAMSUN (İHA) – Samsunlu balıkçılar bu Ramazan’da balığa olan ilgiye geçen yıllarda rastlanılmadığını söyledi.
Kilosu 40 ila 300 TL arasında değişen balık fiyatları her vatandaşın bütçesine hitap ediyor. Sofralarını protein ile güçlendirmek isteyen vatandaşlar kırmızı ve beyaz et yerine maliyeti daha uygun olan balığa yöneliyor. Samsunlu balıkçılar, vatandaşların daha önce olmadığı kadar Ramazan ayında balığa rağbet gösterdiğini ifade ettiler. Balıkçılar satışlardan memnun olurken, vatandaşlar ise fiyatların özellikle Karadeniz’de daha uygun olması gerektiğini söylediler.
“En bereketli Ramazan"
Daha önceki Ramazan aylarında balığa bu kadar ilgi gösterilmediğini belirten balık satıcısı Onurcan Köse, “Geçen Ramazanlara göre bu Ramazan’da işlerimiz oldukça yoğun. Aynı sezon başlangıcı gibi balık satıyoruz. Vatandaşa somon yetiştiremiyoruz. Çipura 110, alabalık 40, mezgit 40, istavrit 80, sazan 50, tirsi 40, barbun, kefal 60 ve palamut kilo 50 TL’den satılıyor. Fiyatlarımız gayet uygun. Balık satışı açısından bu zamana kadar gördüğüm en bereketli Ramazan ayındayız diyebilirim. 2 kilo somonla 5 kişi rahatlıkla doyabiliyor" dedi.