Bafra’da şehitler dualarla anıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü" nedeniyle düzenlenen törende şehitler dualarla yâd edildi.

Bafra Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği’nde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Üst Çavuş Ender Tiryaki tarafından günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapıldı. Ardından Garnizon Şehitliği Büstü’ne çelenk sunuldu.

Bafra Kaymakam Vekili ve Yakakent Kaymakamı Abdussamed Kılıç şehitlik defterine, "Her biriniz vatan, millet ve istiklal uğruna canlarınızı verdiniz. Bizlere bıraktığınız sorumluluğun farkındayız" diye yazdı.

İlçe Müftülüğü imam hatipleri tarafından Kur’an-ı Kerim’in okundu, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından da dua yapıldı. Protokol üyeleri ve şehit aileleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehitlikteki törene Belediye Başkan Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, daire amirleri ve şehit yakınları katıldı.