Atakum Belediyesi ekipleri Ramazan dayanışması için sahada

Atakum Belediyesi ekipleri gıda malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

Türkiye’yi sarsan depremler sonrası afetzede vatandaşlar için örnek bir dayanışmanın gösterildiği Atakum’da Ramazan ayında da çalışmalar hız kesmiyor. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) ekipleri, belediyenin kendi imkanları ve hayırsever vatandaşlardan gelen desteklerle oluşturulan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor. Başta depremzede vatandaşlar olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayını rahat bir şekilde geçirmesi için bir evin ihtiyacını karşılayacak kuru baklagil, sıvı yağ, şeker, çay gibi birçok gıda malzemesi görevliler tarafından Paylaşım Merkezi’nde özenle paketleniyor. Gıda malzemeleri dağıtım araçlarına yüklendikten sonra adreslerine tek tek teslim ediliyor.

"Çalışmalarımız devam edecek"

Dayanışma kolilerini depremzede ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek birlik ve beraberlik ve dayanışma mesajı verdiler.