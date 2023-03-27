Arkadaşını darp edip parasını ve cep telefonunu gasp etmekten tutuklandı

Samsun’da bir kişi arkadaşını sokak ortasında darp ederek cep telefonunu ve parasını gasp etmek suçundan tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(35), polis merkezine giderek arkadaşı O.Y.’nin (39) yanında bulunan tanımadığı şahıslar ile birlikte kendisini darp edip 7 bin 300 lira parası ve cep telefonunun gasp ettiklerini ileri sürerek şikayetçi oldu. O.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.Y., M.B.’nin merdiveninden düşüp yaralandığını, darp edip parasını ve cep telefonunu gasp etmediğini söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.