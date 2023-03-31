Alaçamlı sporcular başarıya doymuyor

Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi volo branşında genç erkekler ve genç kızlarda bölge birinciliği elde etti.

30-31 Mart tarihleri arasında Rize’de yapılan Okulsporları Bocce Grup Müsabakalarında Samsun adına yarışan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi volo branşında genç erkeklerde Görkem Duran ile genç kızlarda Nur Hatun Çavuş, Karadeniz Bölge birincisi oldu. Bocce petank dalında ise takım halinde genç erkekler kategorisinde grup biricisi oldu.

Genç kızlarda 11, genç erkeklerde 9 ilin katıldığı bölge şampiyonasının soğuk ve yoğun yağmur altında oynandığını belirten Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Sporcularım Samsun il seçmelerinde il birinci olarak Rize grup müsabakalarına katılmayı hak kazandı. Rize’de volo branşında genç kız ve erkeklerde Rize grup birincisi, bocce petank genç erkeklerde kategorisinde grup birincisi olarak Samsun’u Türkiye şampiyonasında temsil etmeyi hak kazandılar. Aylardır süren yoğun çalışma sonunda 7-8 Haziran’da Antalya Kemer’de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmayı hak kazanan sporcularımı tebrik ediyorum. Samsun ilini en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Okul Müdürü Namık Kocabaş, "Rize’de yapılan üç farklı kategoride birincilik alan okulumuzun öğrencileri ile beden eğitimi öğretmenimizi tebrik ediyorum. Okulumuz öğrencileri Samsun’u en iyi şekilde temsil edip, Türkiye şampiyonluğu ile Antalya’dan döneceklerine inancım tamdır” diye konuştu.