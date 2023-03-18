Alaçam Bocce geleneği bozmadı

Samsun’un Alaçam ilçesinde yapılan Bocce Gençler İl Birinciliği müsabakalarında Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi genç erkekler kategorisinde Samsun il birincisi oldu.

16-17 Mart tarihleri arasında Alaçam Bocce Sahasında yapılan Bocce Gençler Samsun İl Birinciliği müsabakalarında genç erkek kategorisinde Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi birinciği elde etti. Yakakent ÇPL ikinci olurken, Çarşamba Fen Lisesi de üçüncülük derecesi aldı. İl birincisi olan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, 30-31 Mart tarihlerinde grup müsabakalarında Samsun’u temsil edecek.

Okul müdürü Namık Kocabaş, "İl birincisi olan öğrencilerimizle gurur duyduk. Okulumuz öğrencilerinden milli sporcularımız Pınar Kapasuz’u ülkemizi temsilen mayıs ayında Dünya Çim Topu Şampiyonası’na Avusturalya ya göndereceğiz” dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Alaçam’da 14 milli sporcumuz bulunmakta olup bu çocukların hepsi ilçenin kırsal mahallelerinde oturuyor. Ekim ayında İspanya’da yapılan Bocce Petank Avrupa Şampiyonası’nda okulumuz öğrencilerinden 3 sporcu kızımızla ülkemize Avrupa Şampiyonluğu getirdik. Hedefimiz yeni milli sporcular çıkararak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak” diye konuştu.