AK Parti Samsun’da aday adayları tanıtıldı

AK Parti Samsun İl Teşkilatı, Samsun’dan milletvekili aday adayı olan 92 kişiyi tanıttı.

Milletvekili Aday Adayı Tanıtım Toplantısı, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Samsun İl Başkanvekili Mehmet Köse, “AK Partimiz ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin galibi olacak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ilk turda ve açık ara seçilerek görevine devam edecektir. Milletimizin partimize olan güven ve teveccühünün bir tezahürü olarak 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan TBMM 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde partimize yoğun bir şekilde milletvekili aday adayı müracaatı gerçekleşmiştir. Her biri saygıdeğer meslek ve kariyere sahip, STK ve iş dünyasından, akademi ve kamu yönetimlerinden aralarında gençlerimizin ve kadınlarımızın da yer aldığı 92 partilimiz dün sona eren başvuru süresi içinde AFAD’a yaptıkları bağış ile partimize gelerek milletvekili aday adayı kayıtlarını tamamlamışlardır” dedi.

Başkan Demir: “Dünyada hiçbir milletin tarihinde böyle bir sıçrama limiti yok”

Türkiye’nin 20 yıllık AK Parti iktidarında çağ atladığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Bu kulu yolda Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde en baştan beri yol yürümüş bir kardeşiniz olarak Türkiye’nin yaşadığı 20 yıllık AK Parti iktidarında nereden nereye geldiğini herkes gördü. Dünyada hiçbir milletin tarihinde böyle bir sıçrama limiti yok. Hiçbir devletin böyle bir 20 yılı yok. Dışarıda bizim bu duruşumuzu, yükselişimizi kendileri için risk ve tehlike görenler, bu ülkeyi kıskananlar, bu ülkeyi paramparça etmek isteyenler içeriden de ittifaklarını kurdular. Önümüzdeki seçim, bu seçim. ’Türkiye Yüzyılı’ diye ifade etiğimiz tarih 52 gün sonraki seçim tarihi ya da içeride ve dışarıda bir araya gelenlerin aksi haliyle başarılı olma durumu. 2 seçenek var bu seçimde. Sizler bu seçimde aday olup ülkenize hizmet etmek için yaratanın ilminde olan nasibin önünü açmış oldunuz. Sizleri kutluyorum. Adaylık sayısı belli. Aday olunsun veya olunmasın bunu kardeş ve hak bilip, bunda rahmet ve güzellik görüp yola revan olmaya hazırsınız. Aday olan veya olamayan tüm partililerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun’dan milletvekili aday adayı başvurusunda bulunan 92 kişinin adları tek tek okunarak tanıtıldı. Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.