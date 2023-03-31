AK Parti Samsun İl Başkanlığına atama

AK Parti Samsun İl Başkanlığına vekaleten Mehmet Köse atandı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Samsun İl Başkanlığına vekaleten Mehmet Köse atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Ersan Aksu’ya teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz” denildi.