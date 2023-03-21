Adliyede down sendromlu personele pasta sürprizi

Samsun Bafra Adliyesinde ’21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’ kapsamında down sendromlu personel Batuhan Bilgin’e pasta sürprizi yapıldı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından Bafra Adliyesinde düzenlenen 21 Mart Down Sendromu Günü kutlamasında mesai arkadaşları tarafından da çok sevilen down sendromlu Batuhan Bilgin tarafından pasta kesildi. Bilgin’e Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı tarafından hediye verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Aksoy, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Biz Batuhan’ı hiç unutmuyoruz. Onun ayrımcılığa ve kötü bir muameleye bırakılmaması için çok önem gösteriyoruz. Kendisini çok seviyoruz ve ihmal etmek istemiyoruz. Kendisi de pastayı çok sevdiği için ona pasta aldık" şeklinde konuştu.

Kutlama yapılan ikramla son buldu.