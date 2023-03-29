Acıkan kargaların yemek arayışı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde son günlerde şehir merkezinde görünen kargaların yemek arayışı cep telefonu kamerasına yansırken, kargaların insanlara karşı uysal olması dikkatleri çekti.

Çarşamba ilçesinde şehir merkezinde son günlerde görülen kargalar, doyabilecekleri noktalarda insanlardan yiyecek bekliyor. Market, manav, gıda ürünlerinin satışının yapıldığı konumlara gelen kargalar, yiyecek arayışına giriyorlar. İlçe merkezinde park halindeki bir otomobilin tavanında bekleyen karga, marketin önünde gözüne kestirdiği pirinç torbalarına yöneldi. Torbadan pirinci almakta başarılı olamayan kargaya, çevredeki vatandaşlar sebze verdi. Kendisine verilen havuç ile bir süre mücadele eden karga, uzun süre yemek arayışını sürdürdü. Bir başka adreste ise karga yemek için bir tatlıcı dükkanının önünde bekledi. İnsanlara karşı yakın duran ve uysal tavırlarıyla dikkat çeken kargaların bu davranışları dikkat çekiyor.

Kargaların yemek mücadeleleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.