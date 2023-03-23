87’lik dede emekli maaşını depremzedelere bağışladı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 87 yaşındaki bir dede, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere emekli maaşını bankadan çekerek Kızılay’a bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası 11 ilde büyük bir hasar meydana geldi. Milyonlarca kişi depremden etkilenirken, depremzedelere yardım etmek isteyen Samsunlu dedenin hareketi ise alkış topladı. Emekli maaşı hesabına yatar yatmaz hemen çekerek Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı’na giden dede, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere maaşını bağışladı.

1 aylık maaşını depremzedelere bağışlayan yaşlı adam, “Depremzede ve ihtiyaç sahipleri adına zor günler geçiriyoruz. Her birimiz bireysel çabalar göstererek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılama gayretindeyiz. Yaptığımız yardımların daha fazla insana ulaşması ve düzenli olması için maaşımı tamamen çekip Kızılay’a bağışlıyorum” dedi.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ecz. Ahmet Muştu da yaşlı adama yapmış olduğu yardım için teşekkür etti.