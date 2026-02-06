halktv.com'da yer alan habere göre bakanlık bünyesinde oluşturulan özel bir komisyonun, emekli aylıkları arasındaki dengesizliği azaltacak yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı bildirildi.

Özellikle yüksek prim ödemelerine rağmen maaşları “en düşük emekli aylığı” seviyesine kadar gerileyen milyonlarca emeklinin tepkileri son dönemde artarken, iktidara yakın kaynaklar emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin masada olduğunu yazdı.

Emekli Maaşları Yeniden Masada

2019 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında yapılan seyyanen artışlar, kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede sistem içinde yeni bir adaletsizliği beraberinde getirdi. Yüksek prim ödeyen emeklilerle en düşük aylık alanlar arasındaki farkın giderek kapanması, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini tartışmalı hale getirdi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Bakanlık tarafından kurulan komisyon, emekli maaşları arasındaki uçurumu giderecek yeni formüller üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, olası düzenlemelerin bütçeye etkisi için detaylı etki analizleri de yapılıyor.

“En Düşük Emekli Aylığı”nda Rekor Artış

Son veriler, sistemdeki tıkanıklığın en net şekilde en düşük emekli aylığı alanların sayısında görüldüğünü ortaya koydu. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesinin ardından bu maaşı alan emekli sayısı 5 milyona ulaştı.

2025 Temmuz döneminde 3,7 milyon olarak açıklanan bu rakamın kısa sürede milyonlarca kişi artması, yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşlarının da bu banda doğru gerilediğini gösterdi.

Temmuz Ayı İçin Yeni Sinyal

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını kabul ederek Temmuz ayını işaret etti. Elitaş, “20 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğu ortada. Vatandaşlarımız haklı. Temmuz ayında yeni düzenlemeler gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

Elitaş, kalıcı refah artışı için enflasyonla mücadele ve kamu gelirlerinin artırılmasının önemine de dikkat çekti.

Sistem Baştan Aşağı Gözden Geçiriliyor

AKP bünyesindeki strateji kurullarında da sosyal güvenlik sisteminin tüm yönleriyle ele alındığı, emeklilik sisteminin “sil baştan” değerlendirildiği ifade ediliyor. Parti kaynakları, geçmişte en düşük emekli aylığının asgari ücretin 1,5 katı seviyesinde olduğunu hatırlatarak mevcut dengenin ciddi biçimde bozulduğunu vurguluyor.

Yapılacak yeni düzenlemelerle, “yüksek prim ödememe rağmen en düşük maaşa yaklaştım” diyen emeklilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi hedefleniyor.