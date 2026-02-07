Kahramankazan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığının kız evlattan kaçırıldığına hükmederek tapu iptali ve tescil yönünde karar verdi. Kararın basına yansımasının ardından Akdemir’in telefonu susmadı.

“Polis, savcı, hâkim diye arıyorlar”

Medine Akdemir, kendilerini polis, hâkim ve savcı olarak tanıtan çok sayıda kişinin telefonla arayarak güven kazanmaya ve bilgi toplamaya çalıştığını söyledi. Gün içerisinde defalarca arandığını belirten Akdemir, arayan kişilerin davanın detaylarını bildiklerini iddia ederek yönlendirme yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaşadığı durum nedeniyle tedirgin olduğunu dile getiren Akdemir, artık tanımadığı hiçbir numaraya cevap vermediğini belirtti.

“Tek kuruş almadım, karar kesinleşmedi”

Dolandırıcılara karşı açık bir uyarıda bulunan Akdemir, miras davasının henüz sonuçlanmadığını vurguladı:

"Davam şu an istinaf aşamasında. Mahkeme kararı henüz kesinleşmedi. Bugüne kadar bu davadan tek kuruş para almadım. Buna rağmen sanki her şey bitmiş, para alınmış gibi davranarak arıyorlar."

Akdemir, özellikle adli unvanların kullanılarak korku ve güven duygusu oluşturulmaya çalışıldığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

“Benim adımı kullanarak başkalarını da kandırabilirler”

Yaşadıklarının sadece kendisini değil, benzer davaları bulunan birçok kişiyi ilgilendirdiğini söyleyen Akdemir, dolandırıcıların kamuoyuna yansıyan büyük davaları yakından takip ettiğini belirtti:

“Bu tür davalar gündeme gelir gelmez dolandırıcılar harekete geçiyor. Benim adımı ve davamı kullanarak başkalarını da kandırabilirler. Herkes çok dikkatli olmalı.”

Hukuki süreç sürüyor

Yaklaşık 1 milyar liralık mirasa ilişkin karar henüz kesinleşmiş değil. Tarafların Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu süreci devam ederken, dosyada yeni gelişmeler de gündemde. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 500 milyon lira değerindeki bir petrol istasyonuna ilişkin yeni bir dava açılması ihtimali bulunuyor.

Uzmanlar, bu tür yüksek meblağlı ve kamuoyuna yansıyan davalarda dolandırıcılık girişimlerinin arttığına dikkat çekerek, resmi kurumların hiçbir şekilde telefonla para veya bilgi talep etmeyeceği uyarısını yineliyor.