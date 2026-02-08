Başbakan Orban, cumartesi günü Szombathely kentinde düzenlenen seçim mitinginde yaptığı konuşmada, enerji politikaları üzerinden Ukrayna ve Brüksel’e sert eleştiriler yöneltti. Orban, Rusya’dan enerji alımının engellenmesi halinde Macar ailelerin ciddi ekonomik yük altına gireceğini savundu.

Rus enerjisi olmadan alternatif kaynakların çok daha pahalı olduğunu belirten Orban, bu durumun hane halkı giderlerini en az yüzde 8 artıracağını söyledi. Orban, “Bu, Macar ailelerin yılda yaklaşık 2 bin 600 Euro daha fazla harcama yapması demek. Adeta bir aylık maaşlarının ellerinden alınması gibi” dedi.

Ukrayna’nın Macaristan’ın komşusu olması nedeniyle iki ülke arasında iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Orban, buna rağmen Kiev yönetiminin Avrupa Birliği’ne kabul edilmesine kesin olarak karşı çıktı. Orban, “Ukrayna’nın AB’ye alınması, Avrupa’nın savaşa çekilmesi anlamına gelir. Ukrayna ne AB’ye girmeli ne de NATO’ya” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki savaşa giderek daha fazla dahil olduğunu savunan Orban, Macaristan’ı bu süreçten uzak tutma sözü verdi. Brüksel’de savaşın giderek daha fazla konuşulduğunu dile getiren Orban, 2026-2030 döneminin son derece riskli olacağını belirtti.

2026 yılında yapılacak genel seçimlere de değinen Orban, “2026 seçimini savaş öncesi son seçim olarak görüyorum. O seçimde belirlenecek hükümet, Macaristan’ın savaşa girip girmeyeceğine karar verecek” dedi.

Halihazırda petrol ihtiyacının büyük bölümünü Druzhba boru hattından, doğal gaz ihtiyacını ise TürkAkım üzerinden karşılayan Macaristan, Avrupa Birliği’nin 2027’ye kadar Rusya’dan enerji ithalatını tamamen sona erdirme planına karşı çıkıyor. Budapeşte yönetimi, bu kapsamda 2 Şubat’ta Brüksel’in Rus gazını kademeli olarak yasaklayan düzenlemesini Avrupa Adalet Divanı’na taşımıştı.

Macaristan’da genel seçimler 12 Nisan 2026’da yapılacak. Seçimlerde, Orban liderliğindeki Fidesz Partisi ile Avrupa yanlısı muhalefetin öne çıkan ismi Peter Magyar’ın liderliğini yaptığı Tisza Partisi arasındaki mücadelenin öne çıkması bekleniyor.