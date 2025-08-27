Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirilen törene Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Şahlan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Özenmiş, Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Özenmiş ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek katıldı.

Su, gazoz, kola, maden suyu gibi şişelenmiş içeceklerin taşımacılığı alanında uzmanlaşmış Şahlan Grup Ankara, Sapanca, Hendek ve Köyceğiz’deki depolarından parsiyel ve komple taşımacılık hizmeti sunuyor.

Teslimat töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu: "Şahlan Grup, içecek taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış, işine yaptığı yatırımlar ile büyüyen değerli iş ortaklarımızdan biridir. Hafifliği ile nakliyecilerimizin kazancını artıran bu özel Hafif Tenteli Perdeli araçlarımız da patent şampiyonu uzman mühendislerimiz tarafından geliştirildi. Ödüllü Ar-Ge Merkezimizde özellikle içecek taşımacılığı için birebir içecek yüklü şekilde en zorlu şartlarda en yüksek performansı gösterecek şekilde test edildi ve onaylandı. Süregelen iş birliğimizin uzun yıllar daha devam etmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun.”

“YATIRIMLARIMIZDA EN YÜKSEK VERİMİ ALIYORUZ, TIRSAN HEM EN HAFİFİ, HEM EN SAĞLAMI”

Şahlan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Özenmiş ise törende yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Şahlan Grup olarak nakliye, akaryakıt, otomotiv alanlarında yatırımlarımız var. Grubumuz, nakliye kolunda içecek taşımacılığı alanında uzmanlaştı. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ile bu alanda Türkiye’nin en büyük içecek tedarik zincirlerinde en önemli halkalardan biri olarak faaliyet gösteriyor, planlı yatırımlarımız ile büyüyoruz. Bugün gerçekleşen 3 araçlık teslimat ile 150 araçlık yatırımımızın tamamını teslim almış olduk. İçecek taşımacılığında sahip olduğunuz filonun işinizin verimine, performansına etkisi oldukça yüksek. Özellikle hafiflik konusu kazancınızı direkt etkileyen bir faktör. Hem sıvı yükün nakliye esnasında yaratacağı zorluklara dayanacak kadar güçlü bir treyler olmalı hem de her seferde daha fazla yük taşımanıza imkan sağlayacak kadar hafif olmalı. Bugüne kadar Tırsan araçları ile yüksek verimli taşımacılık yaparak hem kazandık hem de müşterilerimize kazandırdık. Hem en hafifine hem de en sağlamına yatırım yaptığımızdan eminiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun, teşekkür ediyorum.”

Tırsan Hafif Tenteli Perdeli Özellikleri

Tırsan'ın ödüllü Ar-Ge merkezinde geliştirilen Tırsan Haﬁf Tenteli Perdeli T.SCL X+, 6.480 kg boş ağırlığı ile daha fazla yük taşıyabilmenizi sağlarken, 5.4 ton taban dayanımı ile en zorlu taşıma koşullarında bile en uzun ömürlü kullanım olanağı sunar.

Özel tasarlanmış hafif yapısı ile Tırsan Haﬁf Perdeli Treyler, sağlamlıktan ödün vermeden yakıt tasarrufu sağlar. ISO 1726-1 normlarına uygun, kaliteli ve yüksek dayanıma sahip S700 MC çeliğinden oluşan, özel Tırsan şasi teknolojisi sayesinde uzun yıllar dayanıklı ve sağlam kullanım sunar. Şasi, standart olarak çinko ve fosfatın yer aldığı kataforez (KTL) kaplama ile pas yürümesine karşı 10 yıl garanti sunar.

Tırsan Hafif Tenteli Perdeli, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan patentli K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Hafif Tenteli Perdeli, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır.