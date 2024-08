Dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarlarından biri olan SAHA EXPO, bu yıl 22-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 90 bin metrekarelik geniş bir alanda ve bin 200'ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik, uluslararası alanda büyük bir ilgi uyandırmayı hedefliyor.



SAHA EXPO, yerli üreticiler için global fırsatlar sunarken, en son teknolojileri dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturma imkanı sağlayacak. 500’den fazla resmi ve ticari delegasyon, 150 binden fazla ziyaretçi beklenen fuarda, ihracat odaklı 2 milyar doları aşan iş hacmi hedefleniyor. Etkinlik, savunma sanayinin geleceğine dair önemli anlaşmalara zemin hazırlayarak sektördeki yenilikleri ve çözümleri sergileyecek.



Fuar kapsamında NATO gibi önemli uluslararası organizasyonlarından 400 civarında resmi heyet mensubunu ağırlanacak. Bu yıl 150’den fazla ticari alım heyetinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.



SAHA EXPO’nun başlamasına sayılı günler kala etkinlikte yapılacak yenilikler SAHA EXPO Genel Müdürü Murat Çakır ve İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça’nın katıldığı basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Levent Kerim Uça, ‘‘Fuar 2022’de 60 bin metrekareye çıktı, bu sene 90 bin metrekareye çıkıyor. Sektörel bir fuarın bu kadar kısa sürede, her sene yüzde 50 oranında, yani neredeyse her dönem üstüne yeni bir fuar daha koyarak büyümesi gibi bir örnek dünyada yok” dedi.



‘‘2 milyar doların üzerinde ekonomik değer’’

SAHA EXPO’da gerçekleştirilecek iş anlaşmalarının ülke ekonomisine ve ihracatına önemli katkılar sunacağına dikkat çeken Uça, ‘‘Savunma ve havacılık sanayiimizin her anlamda rekorlara koştuğu bir ortamda, biz de SAHA EXPO olarak yeni rekorlara imza atmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl fuarda gerçekleştirilen işbirliği anlaşmalarıyla 1.4 milyar dolarlık hacim oluşmuştu. Fuar kapsamında oluşacak ekonomik değerin 2 milyar doları aşmasını bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.



Fuarın savunma sanayi sektörüne katkılarından da bahseden Uça, ‘‘SAHA EXPO’ya bu sene dünyanın 5 kıtasından, yaklaşık 40 ülkeden 200 yabancı standlı katılımcı bekliyoruz. Aralarında dünyanın en önde gelen firmaları da olmak üzere Amerika’dan, Avustralya’ya, Güney Pasifik’ten, Avrupa ve Afrika’ya kadar çok farklı coğrafyalardan savunma, havacılık ve uzay sanayiinde faaliyet gösteren firmalar fuarda yerli firmalarımızla ve ziyaretçiler ile buluşacak. İş birliği için bir araya gelecek. SAHA EXPO’yu sadece bir fuar olarak değil, sektörde paydaş olan, sektörde faaliyet gösteren, sektördeki bütün profesyonellerin bir araya geldiği, bir buluşma olarak nitelendiriyoruz. Bu sene gerçekleştireceğimiz çok sayıda uluslararası panelde yurt dışından ve yurt içinden sektör profesyonellerini bir araya getirip yine sektörü ilgilendiren konuları detaylı bir şekilde değerlendirecek, sektöre yön vermeye ve katkı sunmaya çalışacağız’’ şeklinde konuştu.



Halka açık 2 gün

Uça, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fuar, geçtiğimiz yıllarda 4 gün olarak düzenleniyordu. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine bu yıl süresi uzatılarak 5 güne çıkarıldı. Savunma, havacılık ve uzay endüstrisi alanındaki son teknolojik gelişmeleri yerinde deneyimlemek, teknolojiye hükmedenlerin, geleceği şekillendireceği yeni dünyanın kapısını aralamak isteyen vatandaşlar için fuarın halka açık gün sayısı ikiye çıkarıldı. Buna göre, 25 Ekim ve 26 Ekim tarihleri 18 yaş sınırı çerçevesinde halk günleri olarak planlandı.”



‘‘Dünya çapında bir organizasyona imza atacağız’’

SAHA EXPO Genel Müdürü Murat Çakır ise ‘‘Dünya çapında bir organizasyona imza atacağız. Sektörün tüm önemli oyuncuları fuarda yer alıyor. Fuarda, Türk platform üreticileri yurt dışından gelen yabancı alım heyetleri ile B2B görüşmeler yapacak. Bu sene drone etkinliği yapacağız, uluslararası katılımcılarla yarışma şeklinde yapacağız. Deniz araçları Ataköy Marina’da sergilenecek. Resmi heyetlerin konaklayacağı bir organizasyon düzenledik. Bu yıl 2 milyar doların üzerinde iş hacmi oluşacağını öngörüyoruz'' dedi.