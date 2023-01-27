Vetbüs, Erdek’te hastalarıyla buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, sokak hayvanlarına daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için tam teşekküllü olarak hizmete aldığı Vetbüs Erdek’e geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin mobil veteriner kliniği hizmeti veren Vetbüs, sokak hayvanlarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Vetbüs, Erdek Cumhuriyet Meydanı’nda can dostların sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi işlemleri gerçekleştirdi. Perşembe günü 10.00-16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda hazır bulunan VETBÜS çok sayıda hayvana hizmet verdi. Bilindiği gibi Erdek’te kapatılan hayvan bakım evinin yapılması için Erdek Belediyesi’nin çalışma başlatacağı açıklanmış içerisinde ameliyathanenin de yer alacağı modern bir bakım evinin Erdek’e kazandırılacağı sözü verilmişti.