Uzmanlardan ‘mutlaka su tüketin’ tavsiyesi

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Burcu Almacan İnce, çay, kahve veya limonata gibi içeceklerin hiçbirinin suyun yerini tutmadığını belirterek, iftarla başlayıp sahur bitimine kadar geçen sürede en az 2,5 litre su tüketilmesini önerdi.

Ramazan ayında oruç tutanların iftarla imsak arasında gerekli su tüketimini yapmasının önemine değinen Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Burcu Almacan İnce, “Hayati bir öneme sahip olan su, gün içinde mutlaka tüketilmesi gereken sıvılardan ilkini oluşturur. Su hayati fonksiyonlarımızın devam etmesi, vücut ısısının korunabilmesi, besinlerin sindirilebilmesi, vücudumuzdaki atık maddelerin uzaklaştırılabilmesi için gereklidir. Ramazan ayında vücudun sıvı ihtiyacı daha da artmaktadır. Uzun süreli açlık sonrası gerekli olan sıvıyı yerine koyabilmek için iftar ile birlikte belirli aralıklarla gerekli olan su içimi büyük önem kazanmaktadır. Özellikle yaşlılarda, böbrek hastalığı bulunan kişilerde, kalp ve tansiyon hastalarında sıvı tüketiminin doktor kontrolü ve takibinde hesaplanması ve uygulanması daha sağlıklı olacaktır. İftarla başlayıp sahur bitimine kadar geçen sürede en az 2,5 litre su içilmesi öneriliyor” dedi.

“Diğer içecekler suyun yerini tutmaz”

Çay, kahve, limonata gibi içeceklerin suyun yerini tutmadığını dile getiren Uzm. Dr. İnce, “Çay ve kahvenin fazla miktarda tüketimi vücutta sıvı kaybına neden olacaktır. Bu sebeple iftardan bir iki saat sonra tercih edilmesi uygun olacaktır. Ramazan’da yeterli miktarda su tüketmenin yanı sıra, iftar ve sahur öğünlerinde susuzluğa neden olacak sucuk, pastırma, turşu, şalgam gibi tuz ve baharat içeriği yüksek gıdalar tercih edilmemelidir. İftar ve sahur arasında tüketilecek suyun içerisine taze limon dilimleri, taze nane yaprakları veya rulo tarçın eklemek hem suya farklı bir aroma katıp içimini kolaylaştırır hem de mideyi rahatlatarak tatlı yeme isteğini bastırabilir” şeklinde konuştu.