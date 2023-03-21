Uzmanından uyarı, Ramazan’da tatlıya dikkat

Diyetisyen Gizem Güneş, Ramazan ayında vatandaşların doğru olmayan beslenmenin iftar sonrası tatlı tüketmek olduğunu söyledi.

Zonguldaklı Diyetisyen Gizem Güneş, Ramazan öncesinde iftarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini konusunda açıklamalarda bulundu. Zonguldaklı Diyetisyen Gizem Güneş, “Ramazan sofralarında en yanlış yaptığımız şey, hemen sofradan kalkar kalkmaz tatlıya devam etmek. İftardan sonra 1-2 saat sonra tatlı tüketimi olabilir. Nasıl tatlılar tercih edebiliriz? Sütlü tatlılar tercih edebiliriz. Onun dışında yoğurdumuza pekmez ekleyebiliriz. Meyvelerden yardım alabiliriz. Farklı meyve salatası yapabiliriz. İftardan sonra ara öğün gibi tatlı ihtiyacımızı karşılayabiliriz” dedi.

Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle geçirdiğimiz zor günlerde hepimize sabırlılar diliyorum. Malumunuz Ramazan ayı geldi çattı. İnşallah hayırlı bir Ramazan geçiririz. Ramazan ayında neler yapacağız? Metabolizmamızı nasıl hızlandıracağız? Nasıl kilo almadan bu süreci tamamlayabiliriz? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle sahur çok önemli. Sahura kalkmamız gerek. Sahura kalktığımız da güzel bir sahur öğünüyle neler yapabiliriz? Kahvaltılıklar yapabiliriz. Karbonhidratı olabildiğince azaltmamız gerek. Su tüketimini sahurda biraz fazlalaştırabiliriz. O kısa zamanda içebildiğimiz kadar su içmemiz önemli. Yumurta bildiğiniz gibi çok önemli bir protein kaynağı. Mutlaka yumurtayı sahura eklemeyi unutmayalım. Süt ve süt ürünlerinden yoğurt süt. Ekleyebilirsiniz kahvaltınıza. Yine yeşillikler mutlaka olmalı. İftara geldiğiniz de hurma ve limonlu tarçınlı su ile açabiliriz. Burada ne yapmak istiyoruz kan şekerimizi dengelemiş oluyoruz. Tüm bu suyumuzla başladıktan sonra çorbayla başlamak çok önemli. Nasıl çorbalar tercih ederim. Özellikle unsuz çorbalar tercih edelim. Sebze çorbaları tercih edelim. Sindirimimizi de rahatlatması açısından. Namaz kılmak isteyenler 7-8 dakika namazını kılabilir. Bunun dışında namaz kılmayanlar dik şekilde yürüyüş yapabilir. Ana öğünlerde hepimizin hassas noktası pide. Olabildiğince karbonhidrattan kaçmaya çalışıyoruz. Yine pide yemek istersek avuç içi büyüklüğünde pide yiyebiliriz. Tabi burada yeşillik ve salatalar çok önemli. Ramazan sofralarında en yanlış yaptığımız şey, hemen sofradan kalkar kalkmaz tatlıya devam etmek. İftardan sonra 1-2 saat sonra tatlı tüketimi olabilir. Nasıl tatlılar tercih edebiliriz? Sütlü tatlılar tercih edebiliriz. Onun dışında yoğurdumuza pekmez ekleyebiliriz. Meyvelerden yardım alabiliriz. Farklı meyve salatası yapabiliriz. İftardan sonra ara öğün gibi tatlı ihtiyacımızı karşılayabiliriz."