Uzmanından uyarı: "Epilepsiyi anlayalım, korkmayalım"

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, "Epilepsinin türlerine bağlı olmakla birlikte, hastaların çoğunluğunda günlük ve sosyal yaşamı kısıtlayıcı tedbirler almak gereksizdir. Epileptik nöbetlerinde uykusuzluk, cep telefonu ve tablet ve diğer mobil medya araçlarının yoğun kullanımı gibi tetikleyici olabilen sebepleri saptayıp dikkate almak yeterlidir" dedi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Nörolojisi Uzm. Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, Epilepsi Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Epilepsinin tanımını yapan Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, "Beynin, kalptekine benzer elektriksel bir ritmi vardır. Bu ritimdeki aksama veya anormallikler bir süreliğine bilinç ve/veya davranış değişikliklerine yol açabilir. Bu durum tekrarlayıcı nitelik gösterirse buna epilepsi denir" diye konuştu. Epilepsinin çocukluk ve ergenlik çağında baş ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülen nörolojik bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aydın, "Genetik bozukluklar, travma, beyin ve zarları enfeksiyonları, doğumsal hastalıklar gibi çok farklı nedenleri vardır" diye konuştu.

"Hastaların yüzde 70’i düzenli kontrolle normal bir yaşam sürebilir"

Epilepsinin ilaç ve diğer tedavi yöntemlerindeki gelişmelerin, hastalığın seyrini olumlu etkilediğini belirten Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, "Hastaların yüzde 70 kadarı düzenli ilaç kullanımı, tedavi veya hastalığa ait olası sorunların erkenden fark edilmesini sağlayan düzenli kontrollerle normal bir yaşam sürebilirler. Epilepsinin türlerine bağlı olmakla birlikte, hastaların çoğunluğunda günlük ve sosyal yaşamı kısıtlayıcı tedbirler almak gereksizdir. Epileptik nöbetlerinde uykusuzluk, cep telefonu ve tablet ve diğer mobil medya araçlarının yoğun kullanımı gibi tetikleyici olabilen sebepleri saptayıp dikkate almak yeterlidir" şeklinde konuştu.

Ebeveynlere uyarılar

Anne ve babaların hastalık tanısının konulmasını takiben yaşadıkları kaygının, çocuklarının sosyal yaşamını kısıtlamaya, okul başarısını ve eğitim yaşamını olumsuz etkilemeye neden olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, "Tanı ve tedavinin erken döneminde aileye sosyal ve okul yaşamı ile ilgili, tedavinin seyri ve kontroller hakkında bilgiler vermek önemlidir. Epilepsi hastalarının toplum ile uyumlu yaşayabildiklerini sadece aileleri değil, tüm toplumun anlayabilmesi için hastalığa ait ön yargılar, yanlış ve eksik bilgilerin giderilmesi hastalar için yapılabilecek en büyük iyiliktir" ifadelerini kullandı.