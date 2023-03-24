Uzmanından Ramazan ayında su tüketimi uyarısı

Diyetisyen Abdullah İncioğlu, Ramazan ayında su tüketiminin önemli olduğunu söyleyerek, iftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Düzenli su tüketimi, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması ve bağışıklığın düşmemesi için önemli doğal kaynaklardan biri olduğunu söyleyen İncioğlu, bu nedenle Ramazan ayında oruç tutan kişilerin yaklaşık 14-15 saat susuz kalmaları sonucu su tüketimlerine dikkat etmelerinin hayati önem taşıdığını kaydetti. Özellikle Ramazan ayında su tüketimine daha da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bitlis Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Abdullah İncioğlu, iftardan sahura kadar en az 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Su ihtiyacının iftar ile sahur arasında karşılanması gerektiğini söyleyen Diyetisyen İncioğlu, “Su mevzusu Ramazan’da çok önemli olan bir konudur. Normalde insan vücudunun günlük kişiden kişiye değişmekle beraber 2,5- 3,5 litre aralığında su ihtiyacı bulunmaktadır. Bu su ihtiyacını Ramazan’da 14 saatlik açlık nedeniyle yemek yememe, su içmeme nedeniyle tüketemeyebiliriz. Bu nedenle iftardan sahura kadar geriye kalan 10 saatlik süreçte eğer ki sahura kadar uyumuyorsak, gece uyanık kalıyorsak, bir saatte bir su bardağı, eğer ki saat gece 11.00, 12.00 gibi uyuyorsak da yarım saatte bir su bardağı şeklinde su tüketmeye dikkat etmeliyiz. Özellikle iftarda bardak üstüne bardak şeklinde yoğun şekilde su tüketmek midenizi şişirecektir. Bu şişkinlik sindirim sistemi rahatsızlıklarına sebebiyet verecektir. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca bir saate bir su bardağı su içmek oldukça sağlıklı olacaktır” dedi.