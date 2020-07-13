banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Danilo Barthel, Fenerbahçe Beko'da
Danilo Barthel, Fenerbahçe Beko'da
İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
ABD'de 17 yıl sonra yapılması planlanan idamlar durduruldu
ABD'de 17 yıl sonra yapılması planlanan idamlar durduruldu
LGS sonuçları 16 Temmuz perşembe günü açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz perşembe günü açıklanacak

Türkiye’den Kazakistan’a tıbbi malzeme yardımı

TÜRKİYE, KAZAKİSTAN'A TIBBİ YARDIM MALZEMELERİ GÖNDERDİ. TIBBİ YARDIM MALZEMELERİNİN TESLİMİ İÇİN ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ.

Sağlık 13.07.2020, 18:43 13.07.2020, 19:56
7
Türkiye’den Kazakistan’a tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, Kazakistan’a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Tıbbi yardım malzemelerinin teslimi için Ankara Esenboğa Havalimanı’nda tören düzenlendi.

Türkiye, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kazakistan’a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Tıbbi yardım malzemelerinin teslimi için Ankara Esenboğa Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly katıldı.

Törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Bugün bu tören vesilesiyle gönderdiğimiz tıbbi yardımların Kazakistan’ın Covid-19 ile mücadelesinde Kazakistan halkına güç vermesini, şifa vermesini temenni ediyoruz" dedi.

Kıran, "Kazakistan son günlerde özellikle vakalarda yaşanan artışla birlikte bu mücadelede gerçekten önemli bir başarı gösterme konusunda büyük, önemli adımlar atıyor. Bu adımlara Türkiye Cumhuriyeti olarak omuz vermekten dolayı mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı. Kıran, desteğin bundan sonra da süreceğini kaydetti.

“Kapımızı çalan 152 ülkenin 140’ına tıbbi yardımda bulunan bir ülke olduğumuzun da özellikle altını çizmek istiyoruz"

Kıran, açıklamalarına şöyle devam etti: "Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler elbette yereldir. Yerel anlamda her ülke kendine özgü tedbirleri almaktadır ama bu mücadelede başarı gösterilmesinin yolu, küresel işbirliği ve dayanışmadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu küresel işbirliği ve dayanışma mesajını, söylemlerini eylemlerimizle destekleyen sorumlu bir ülke olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün kapımızı çalan 152 ülkenin 140’ına tıbbi yardımda bulunan bir ülke olduğumuzun da özellikle altını çizmek istiyoruz."

Bu yardım paketinin en kapsamlı yardım paketi olduğunu ifade eden Kıran, ihtiyaç duyduğu müddetçe Kazakistan’ın ve Kazakistan halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Kıran, "Bugün Kazakistan’da ulusal yas olması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği de dahil olmak üzere orada bayrağımızı yarıya indirmek suretiyle Kazakistan halkının acısını da paylaşıyor, bu vesileyle Covid-19 ile mücadelede ülkemizde, Kazakistan’da ve dünyanın dört bir tarafında maalesef hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyoruz. Bu mücadelede enfekte olan hastalara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise "Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyetinin, Türk halkının, ne kadar kıymetli, ne kadar yardımsever olduğunun bir örneğini yaşıyoruz. Bu bağlamda kardeşlik bağları üzerinde inşa edilen Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin küresel salgın döneminde insani yardım boyutunun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Pandeminin Kazakistan’da yayılmaya başladığı Mart ayından itibaren Türkiye tarafından Kazakistan’a insani yardım devam etmektedir" diye konuştu.

Türk makamlarına teşekkür eden Saparbekuly, "Bu yardımlar, Kazakistan ile Türkiye arasındaki kardeşliği yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tören ile Kazakistan’a 30 adet ventilatör cihazı, 50 bin adet N95 maske, 100 bin adet cerrahi maske, 35 bin adet tulum, 2 bin adet siperlik, 2 adet PCR cihazı, 30 bin adet SARS-CoV-2 (2019-nCov) RT-qPCR Tespit Kiti, 30 bin adet Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti ve 10 bin kutu Hidroksiklorokin tablet gönderildi.

Öte yandan, gönderilen paketlerin üzerinde Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var... Karanlığın ardında nice güneşler var..." sözleri ve "Türkiye’den Kazakistan halkına sevgilerle" ifadeleri yer aldı.

#kazakistan
Yorumlar (0)
banner378
20°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
İmsak 03:42
Güneş 05:36
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:29