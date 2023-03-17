Siirt Belediyesi, Hatay’da temizlik ve ilaçlama çalışmalarına destek veriyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor.

Hatay’a Koordinatör olarak görevlendirilen Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun koordinasyonunda afet bölgesinde görevlendirilen Siirt Belediyesi ve Siirt İl Özel idaresi ekipleri çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Depremlerden etkilenen Hatay’da, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için Siirt Belediyesi temizlik ekibi kent genelinde ilaçlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, cadde ve sokaklara biriken çöpleri toplayıp, ilaçlama çalışmalarına destek veriyor.

Depremlerin ardından Siirt’ten 2 çöp aracı, 2 ilaçlama aracı, 2 su tankeri ve 20 personelin yönlendirildiği Hatay’da temizlik ekibi, gece gündüz cadde ve sokaklarda biriken çöpleri toplarken, diğer taraftan da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların sağlığı için temizlik ve ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.